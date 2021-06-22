Göz Vakfı Bursa Şubesi 20'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Göz Vakfı Bursa Şubesinin 20'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olma özelliğini taşıyan Yıldırım Darüşşifası binasında faaliyet gösteren kurum, 20'inci kuruluş yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Göz Vakfı arasındaki iş birliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü müzisyenleri konser verdi.

Etkinlikler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi de oyun sergiledi.

Konser ve tiyatro gösterileri, belediye ve vakfın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.