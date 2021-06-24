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Göz Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Göz Yanması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Göz Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Göz Yanması Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:29
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Gözlerde en çok görülen rahatsızlıkların başında göz yanması gelmektedir.

Gözlerde en çok görülen rahatsızlıkların başında göz yanması gelmektedir. Göz yanması birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Gözlerde meydana gelen yanma her yaştan kişide görülebilir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin tedavi yöntemlerini denemesi uygun olacaktır.

Göz Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Göz yanması yaşayan kişilerin denemesi gereken yöntemler vardır. Bu yöntemleri deneyerek göz yanmasından kurtulabilirsiniz. Tabi bu yöntemleri uygun ve doğru bir şekilde yapmak gerekir. Aksi halde gözlere zarar verilebilir. Bu yüzden göz yanmasının yoğun olduğu durumlarda bir uzmandan yardım almak en doğrusu olacaktır.

1- Soğuk Su Uygulamak

Gözlerde yaşanan yanma için soğuk su etkili bir yöntem olabilmektedir. Bunun için soğuk suyu yüzünüze çarpmanız lazımdır. Bu şekilde yanma etkisini azaltma şansınız bulunmaktadır. Özellikle göz çevresini iyice temizlemek gerekir.

Soğuk su ile gözün içerisinde yanmaya neden olan herhangi bir cisim ve benzeri şeyler çıkartılabilir. Tabi bunu yaparken gözlere zarar vermemek lazımdır. Dikkatli bir şekilde soğuk su uygulaması yapılabilir.

2- Soğuk Çay Poşeti

Demediğimiz çayın poşeti soğuduktan sonra bunu gözünüze koyabilirsiniz. Ayrıca bu poşetle göz bölgenize masaj yapmak işe yarayabilir. Yapılan bu işlem sonrasında göz yanması son bulabilir.

3- Doğal Gül Suyu

Doğal gül suyu gözlerde yaşanan morluk, kızarıklık ve yanma gibi durumları geçirebilir. Bu yüzden temiz bir pamuğa gül suyu dökerek gözaltı ve göz çevresine sürebilirsiniz. Ayrıca göz kapağına gül suyundan pamukla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde gözlerde oluşan yanmadan kurtulma şansınız bulunmaktadır.

Göz Yanması Nedenleri ve Tedavisi

Göz yanmasına neden olan birçok unsur vardır. Bu unsurlardan dolayı gözde yanma meydana gelebilmektedir. Özellikle tozlu ortamlarda bulunmamaya dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü tozdan dolayı gözde yanma meydana gelebilir. Tabi daha birçok unsurun göz yanmasına neden olması beklenebilir.

1- Alerji

Birçok alerjiden dolayı gözde yanma olması muhtemeldir. İnsanlarda görülen bazı alerjilerden dolayı gözlerde reaksiyon görülebilir. Bu reaksiyon sonucunda gözlerde yanma yaşanması muhtemeldir.

2- Göz Hastalıkları

Gözlerde yaşanan hastalıklar sonucunda yanma olması beklenebilir. Özellikle gözlerde yaşanan kuruluk, çeşitli bozukluklar ve mikrop kapması göz, yanmasına neden olabilmektedir.

3- Toz ve Kirli Ortam

Gözlerde görülen yanma en çok toz kapmak veya kirli ortamda bulunmaktan olabilmektedir. Gözlere kaçan toz ve mikroplar gözde yanmaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. Tozlu ve kirli ortamlardan kaçınmak lazımdır.

4- Uykusuzluk

Uykusuz kalan kişilerin gözlerinde sulanma, yanma ve kızarıklık görülebilir. Bu yüzden düzenli bir şekilde uyumak son derece önemlidir.

5- Gözleri Yormak

Sürekli telefonla uğraşmak, televizyon izlemek veya kitap okumak gözlerde yanmaya neden olabilir. Bu yüzden gözleri yormamaya dikkat etmek gerekir.

Göz Yanması Tedavisi Nasıldır?

Göz yanması tedavisi için öncelikle bu durumuna neden olan faktörler belirlenmelidir. Ancak bu şekilde doğru bir tedavi uygulanabilir. Örneğin alerjiden dolayı göz yanması olan kişi için alerjik durumun önlenmesi gerekmektedir.

Göz yanması genellikle kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Tabi bazı durumlarda geçmediği görülmüştür. Bu gibi durumlarda çeşitli göz damlaları kullanmak etkili olacaktır. Bunun için doktora giderek yardım almak gerekir. Gözler önemli ve hassas organlar olduğu için dikkatli ve duyarlı davranmakta yarar vardır.

Göz Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Göz Yanması Nedenleri ve Tedavisi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Göz Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Göz Yanması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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