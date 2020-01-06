Gözaltı sayısı 9'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gözaltı sayısı 9'a çıktı - Son Dakika

Gözaltı sayısı 9'a çıktı

6 saat önce

Fethiye Kızılada açıklarında 2 Ocak'ta batan lastik bot içindeki 15 kişiden 8'inin cesedine ulaşılmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 9'a çıktı, System.String[]

Fethiye Kızılada açıklarında 2 Ocak'ta batan lastik bot içindeki 15 kişiden 8'inin cesedine ulaşılmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi İzmir'de gözaltına alınmıştı. 4 kişinin sorgusunu sonrası 5 kişi de gözaltına alınarak sayı 9'a çıktı.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fethiye Kızıl Ada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşılmış ve ölenlerin kimliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen soruşturmada 2'si Suriye uyruklu, 7'si Türk vatandaşı olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak Göçmen Kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların bulundukları yerlerde ve üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 580 Euro, 300 Dolar, 115 TL, 10 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir" denildi.


Kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları ise olumsuz hava şartları nedeniyle 7 dalgıç timi tarafından kıyılarda devam ediyor. - MUĞLA

Başsavcı, Fethiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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