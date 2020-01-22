Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı - Son Dakika
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Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı

7 saat önce

ABD'de aile içi şiddet ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, Cherie Saunders (38) adlı bir kadını gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı, System.String[]

ABD'de aile içi şiddet ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, Cherie Saunders (38) adlı bir kadını gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen kadın, kendisini gözaltına almaya çalışan polislerden birinin bacağını ısırdı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde Flagler bölgesinde polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitti. Evin garajına yönelen polisler, Cherie Saunders ile karşılaştı. Alkollü olduğu tespit edilen kadın, polislere küfür etmeye ve kovmaya çalıştı. Tüm ikazlara rağmen kendisini kontrol edemeyen kadın, polisler tarafından gözaltına alındı. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 4 polis memurunun kadını gözaltına aldığı, kadının ise direnerek tekmeler savurduğu görüldü. Saunders, yerde yattığı sırada görüntüleri kaydeden polisin sağ bacağını ısırdı. Bacağının ısırılmasıyla canı yanan polis ise Saunders'a bırakması için vurmaya başladı. Bacağı ısırılan polis, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise anbean kaydedildi.Gözaltına alınan Saunders, polise saldırmaktan suçlu bulundu ve 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Flagler Şerif Departmanı'ndan yayınlanan fotoğrafta ise polisin bacağında yara olduğu görüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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