"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi - Son Dakika

"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi

21.05.2021 17:58

Ankara'da 2019 senesinin şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınan üniversite öğrencisi Merve D., gözaltı işlemi esnasında polis tarafından kendisine sarkıntılık yapıldığı nedeniyle şikayette bulundu. Bugün görülen duruşmada ise polis memuru Sezgin S.'ye, 'sarkıntılık' suçundan indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirmek istediği eyleme, polis müdahale etmişti. Polis ekipleri çok sayıda gözaltı işlemi uygularken, üniversite öğrencisi Merve D.'nin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan fotoğraf, tepki toplamıştı.

"BASİT CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Yaşananların ardından üniversite öğrencisi Merve D., gözaltına alınırken, polis memuru Sezgin S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Sezgin S. hakkında Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında Sezgin S. ve avukatı ile Merve D., ailesi ve avukatları hazır bulundu.

'Gözaltı sırasında sarkıntılık' gerekçesiyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza

POLİS MEMURU İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Sezgin S., savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müştekiyi kolundan tutup, araca yaklaştırdık. Müşteki sol dizini aracın tampon bölgesine koyup, araca binmemek için direndi. Kendisini aşağı doğru bırakıyordu. Önce kolundan aracın içine doğru bindirmek için zorladık. Dizini dayadığı için iterek, bindiremedik. Sırtından iteklemeye çalıştım. Bacağından güç aldığı için yine başaramadım. Daha sonra bacağını tampondan kurtarmak amaçlı pantolon sol cep kapağı alt kısmından, pantolonun kumaşından yakalayıp, diğer yandan da sağ omzundan tutup içeri iterek, araca bindirdim. Kesinlikle cinsel sarkıntılık kastım bulunmamaktadır" dedi.

Merve D.'nin avukatı ise "Sanık araç şoförü olarak gözaltına alma yetkisi yoktur. Böyle bir yetkisi olmadığı halde gözaltı işlemi yapmış, cinsel saldırı suçu işlemiştir, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ALT SINIRDAN CEZAYA İNDİRİM 3 YILLIK CEZA, İNDİRİMLE 2 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, gözaltı işlemi sırasında çekilen fotoğraf ve görüntü kayıtlarına göre, sanığın müdahale sırasında müştekinin arkasından cinsel organına temas edecek şekilde eliyle tutup, çekmeyerek, 'sarkıntılık' suçunu işlediği kanaatiyle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sezgin S.'ye alt sınırdan önce 3 yıl hapis verildi. Ceza, daha sonra sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınıp, 2 yıl 6 aya düşürüldü.

Gözaltı sırasında sarkıntılık nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi

Polis Memuru, Gözaltı, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gözaltı sırasında sarkıntılık' nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi - Son Dakika


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