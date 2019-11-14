Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu merkezli 8 ilde yapılan gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu merkezli 8 ilde yapılan gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınmış kurmay albay, askeri mahrem yapılanma içerisinde mahrem imam olarak faaliyette bulunduğu belirlenen 1 aktif öğretmen, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 3 sivil kişi ve örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve örgüte ait eski bir kurumda çalışan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, E.A., M.I., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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