Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

7 saat önce

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski komiser yardımcısı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, System.String[]

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski komiser yardımcısı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığı sınavlarındaki usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar kapsamında, Mersin'de sınava giren 16 eski komiser yardımcısına yönelik operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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