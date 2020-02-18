Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapacakları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapacakları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 zanlı, adliyeye sevk edildi. Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine çıkarıldı. - ŞANLIURFA

Abdullah Öcalan, Türkiye, Kenya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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