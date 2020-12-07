- Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da İnsansız Hava Aracı AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı adliyeye sevk edildi.

İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu ve ile Türk Vatandaşı gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılarak önce sağlık kontrolüne götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.