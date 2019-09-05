Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

3 saat önce

Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildiORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu'nun Ünye ve diğer ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda "ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı çete kurmak ve çeteye üye olmak" suçlarından 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 20 kişi bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilenlerin arasında görevden alınan Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi G.Y.'ninde bulunduğu öğrenildi.

Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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