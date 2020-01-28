Gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 21 kişiden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 21 kişiden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranmaları bulunan toplam 21 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan 21 kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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