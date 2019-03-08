Son Dakika Haberleri: Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının 'Yaşı' Kadar 'Suç' Kaydı Çıktı

Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının 'Yaşı' Kadar 'Suç' Kaydı Çıktı

25 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.'nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının 'Yaşı' Kadar 'Suç' Kaydı Çıktı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.'nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Selçuklu Mahallesi'nde izinli olan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis F.A., 3 kadın dilencinin apartmanlara girip çıktığını gördü. Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.'nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:45 Kaynak: DHA

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