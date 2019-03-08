Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının 'Yaşı' Kadar 'Suç' Kaydı Çıktı (Yeniden)

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Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı

Yaşı Kadar Suç Kaydı Olan Hükümlü Yakalandı

Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur