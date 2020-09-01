Gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Edirne Adliyesi 'ne getirilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok