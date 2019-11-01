-Şüphelilerin Adliyeye getirilmeleri. Balıkesir'de gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 111 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alınan 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BALIKESİR (AA) – Alınan bilgiye göre 30 Ekim akşamı yasa dışı yollardan 111 düzensiz göçmeni Yunanistan'a kaçırmaya çalışırken polise yakalanan 5 organizatör emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki gün önce İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltında tutulan A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. isimli organizatörler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları araçlardan birini ilçe girişinde durdurmuş, içerisinde 104 Afganistan, 7 İran uyruklu olmak üzere 111 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan diğer araç ise bir süre sonra yakalanarak içindeki 5 organizatör gözaltına alınmıştı.

Araçlarda ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tekne motoru, 1 şişme bot ve 35 can yeleği ele geçirilmişti.