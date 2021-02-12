Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi

12.02.2021 20:18

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildiİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığınca 7 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin...

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığınca 7 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese jandarma komandoların da katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan biri üniversite öğrencisi ikisi kadın 14 zanlı, tutuklanmaları talebiyle Tavas Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon kapsamında, kendisini sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A'nın aranmasına devam edildiği bildirildi.

Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese jandarma komandoların da katılımıyla düzenlenen operasyonda aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 50 şüpheli yakalanmış, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram esrar, satışa hazır halde 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu, Jandarma, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan 50 şüpheliden 14 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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