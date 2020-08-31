Gözaltına alınan 7 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:24 - Kaynak: İHA
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