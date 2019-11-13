Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
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Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı

7 saat önce

Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı

Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta tahliye edilen gazeteci Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazının ardından yeniden tutuklandı. Hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından Ahmet Altan dün akşam gözaltına alınmıştı.


"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edilmişti.

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Ahmet Altan, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:46 
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