Son Dakika › Dünya › Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı - Son Dakika Dünya
Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
7 saat önce
Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Geçtiğimiz hafta tahliye edilen gazeteci Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazının ardından yeniden tutuklandı. Hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından Ahmet Altan dün akşam gözaltına alınmıştı.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:46
Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti