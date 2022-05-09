Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı - Son Dakika
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Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

09.05.2022 17:30

İş insanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kuytul öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYORDU

Avukat İpek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

"KAÇIRILMA OLAYININ BENİMLE İLGİSİ YOK"

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

FURKAN VAKFI ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNE GİTTİ

Diğer yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.


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Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı - Son Dakika


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