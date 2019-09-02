Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2)
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BABA SERBEST KALDIZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
BABA SERBEST KALDI
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. V.Ç., Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer operasyonda adliyeye sevk edilen ve hakkında yakalama kararları bulunan S.K. ise tutuklandı.
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