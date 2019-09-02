Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2)
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Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2)

5 saat önce

BABA SERBEST KALDIZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2), System.String[]

BABA SERBEST KALDI
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. V.Ç., Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer operasyonda adliyeye sevk edilen ve hakkında yakalama kararları bulunan S.K. ise tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
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