Gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

Adliyenin arka kapısından içeri alınan Odabaşıoğlu'na, bazı partililer adliye girişinde "Tugay Odabaşıoğlu yalnız değildir" yazılı afişlerle destek verdi.

Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Odabaşıoğlu'nun basına kapalı "aile içi" denilebilecek bir ortamda yaptığı konuşmadaki ifadeleri dolayısıyla gözaltına alındığını ileri sürdü.

Eleştirinin siyaset içinde her zaman var olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Söylendiği iddia edilen bizce de muhtemelen bir montajın sonucu birleştirilmiş bir ses kaydına dayanarak şu an Gençlik Kolları Başkanımız gözaltında. Biz ona diyoruz ki 'Sen sahipsiz değilsin, yalnız değilsin.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, daha önceki Yargıtay kararları ve benzeri hususlar değerlendirildiğinde sarf edildiği iddia edilen söz ağır eleştiri olmak şartıyla eleştiri kapsamında değerlendirilmelidir." dedi.

Adliye girişindeki açıklamada, Çavuşoğlu'nun yanında TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da yer aldı.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.