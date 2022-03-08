Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

08.03.2022 17:22
Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Toptaş, adliyeye sevk edildi. Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

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Son dakika... 'Usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı Son dakika... 'Usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alındı KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Kırklareli, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Son Dakika
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