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Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü - Son Dakika

Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:17

Sabaha karşı İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çiftinin sağlık kontrolü için gittikleri hastanedeki duygusal anları ortaya çıktı. Polat, görüntüde eşi Engin Polat'ı omzundan öpüyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Çift bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Polat çiftinin birbirini öperek moral vermeye çalıştıkları anlar ortaya çıktı.

SAMİMİ ANLAR

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen çiftin rahat tavırları dikkat çekti. Hastanede sıra bekleyen çift, birbirini öperek moral verdi.

Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü
Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü
Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü

Engin Polat, Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü - Son Dakika
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