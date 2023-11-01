Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın duygusal anları! Eşinin omzundan öptü

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Çift bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Polat çiftinin birbirini öperek moral vermeye çalıştıkları anlar ortaya çıktı.

SAMİMİ ANLAR

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen çiftin rahat tavırları dikkat çekti. Hastanede sıra bekleyen çift, birbirini öperek moral verdi.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.