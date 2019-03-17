Gözaltına alınan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı

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O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti

Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu