Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? - Son Dakika

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

10.05.2021 11:43

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere uyguladığı müdahalelerde onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda genç ise söz konusu eylemler nedeniyle gözaltına alındı. Öte yandan, İsrail polisinin yaka paça götürdüğü genç kızlardan birinin söylediği sözler ise duyanları duygulandırdı. Genç kız, İsrail askerine dönerek, "Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?" dedi.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Bunun üzerine bölgede nöbete başlayan Filistinliler İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında onlarca Filistinli yaralandı.

"ÇOCUKKEN İSTEDİĞİN BU MUYDU? ZALİMLERİN YANINDA OLMAK?"

Şam Kapısı'nda gözaltına alınan Filistinli gençlerden biri olan Meryem Afifi'nin İsrail askerine söyledikleri ise gündem oldu. Genç kızın askere söylediği ders gibi sözler şu şekilde:

"Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Sen şu an ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak?"

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

İsrail, Yahudi, Kudüs, Aksa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (10)
  • soruk şu : cihad olmadık ça zalim ler var olmaya devam edecek onların on binlerce ordusu silahı vardı çoğu haçlı seferlerinde yok oldu yani korkunun ecele faydası olmaz eğer şimdi cihad olmaz ise yarın çocuklarımız onların kölesi olur ve içinden çıkılmıcak bir hal olur devlet büyüklerimiz şavaş ilan etmesi lazım Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! "Ölümü hak ettim" notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı

Son Dakika Haberleri
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası         
12:23
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın         
11:50
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı         
11:14
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement