Son Dakika Haberleri: Gözaltına Alınan Hakimlerden Biri Serbest Bırakıldı

Gözaltına Alınan Hakimlerden Biri Serbest Bırakıldı

47 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce gözaltına alınan hakimlerden Yargıtay Tetkik Hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Hakimlerden Biri Serbest Bırakıldı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce gözaltına alınan hakimlerden Yargıtay Tetkik Hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim M.Ç.A.'nın ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yargıtay Tetkik Hakimi A.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. A.Ö., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö.'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma adli kontrol şartları uygulayarak serbest bıraktı.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubayın itirafları sonrası aynı gün gözaltına alınan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim M.A.Ç. için, savcılığın ek gözaltı süresi aldığı ve emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:28 Kaynak: DHA

Ankara, Yargıtay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi 8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gözaltına Alınan Hakimlerden Biri Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]