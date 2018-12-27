Gözaltına Alınan Hdp'li Başkanın Evinden Fetö'nün Yayınları Çıktı

Gözaltına alınan HDP'li başkanın evinden FETÖ'nün yayınları çıktı HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, HDP'nin Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası...

Gözaltına alınan HDP'li başkanın evinden FETÖ'nün yayınları çıktı

HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan gözaltına alındı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, HDP'nin Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Şüphelinin evinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayınları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK ile ilgili propaganda soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç'in bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kendince aşağıladığı tespit edildi. Bunun üzerine Murat Güvenç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, FETÖ ile bağlantısı tespit edilip KHK ile kapatılan 20 adet yayın bulundu.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu tamamlandıktan sonra Pazarcık Adliyesine sevk edildi.

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