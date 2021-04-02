Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
02.04.2021 23:21
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu'nun anjiyo olacağı öğrenildi.
TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından teslim olması yönündeki 10 günlük süre dolan Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ömer Faruk Gergerlioğlu, adliyeye götürüldüğü sırada göğüs ve kalp ağrısı yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gelen son bilgilere göre, Gergerlioğlu'nun anjiyo olacağı öğrenildi. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
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