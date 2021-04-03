Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. - ANKARA