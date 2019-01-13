Son Dakika Haberleri: Gözaltına Alınan Hdp'li Özdemir Serbest Bırakıldı

Gözaltına Alınan Hdp'li Özdemir Serbest Bırakıldı

33 dakika önce

Batman'da seçim çalışmaları kapsamında yürüyüş yapmak isteyen grupta terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis müdahale etmiş ve HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına Alınan Hdp'li Özdemir Serbest Bırakıldı, System.String[]
Batman'da seçim çalışmaları kapsamında yürüyüş yapmak isteyen grupta terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis müdahale etmiş ve HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:10 Kaynak: İHA

Batman, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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