Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

29.04.2022 12:31
Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Şafak D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen  Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D. sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderildi.


Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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