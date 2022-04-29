GÖZALTINA ALINAN İBB ÇALIŞANI TUTUKLANDI - Son Dakika
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GÖZALTINA ALINAN İBB ÇALIŞANI TUTUKLANDI

29.04.2022 14:45
GÖZALTINA ALINAN İBB ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Şafak D., tutuklandı.

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen  Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D. sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şafak D., tutuklandı.


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Son dakika haberi: İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı Son dakika haberi: İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı

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Kaynak: DHA

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