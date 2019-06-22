Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan kablo hırsızları serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan kablo hırsızları serbest bırakıldı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla Kula ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.

Gözaltına alınan kablo hırsızları serbest bırakıldı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla Kula ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Demirci ilçesinde kablo hırsızlığı yapan şahısların ihbar edilmesi ve araç plakasını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından verilen plaka ile şüphelilerin Kula ilçesinde oldukları ihbarının alınmasının ardından, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyon sonucu Bey Mahallesi Dökümhane mevkiinde 35 AGF 821 plakalı aracı ve S.Ç (25). S.Ç.(22), E.S. (29) ve B.Y.(27) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yakalanan araç üzerinde inceleme yapmıştı.

Şüpheli şahıslar, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından Demirci İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti. Şüpheliler, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden S.Ç.(22) ve B.Y.(27) çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, S.Ç (25) ve E.S. (29) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:37 Kaynak: İHA
Manisa, Kula, Demirci, 3. Sayfa
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