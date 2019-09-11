Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi (1)
1 saat önce
DOLANDIRICILIK iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
DOLANDIRICILIK iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin
adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen Çetin'in kendisini MİT Edirne
Bölge Başkanı olarak tanıtarak, bir işadamına 10 milyon TL karşılığında 'hayali arazi' sattığı iddia ediliyor. Çetin, 9 Eylül
'de Edirne'de gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Çetin, Bakırköy Adliyesi
'ne sevk edildi
- İstanbul
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