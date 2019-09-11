Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi (1)
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Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi (1)

1 saat önce

DOLANDIRICILIK iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi (1), System.String[]
DOLANDIRICILIK iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen Çetin'in kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak, bir işadamına 10 milyon TL karşılığında 'hayali arazi' sattığı iddia ediliyor. Çetin,  9 Eylül'de Edirne'de gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Çetin, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Çetin, Kırkpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
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