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Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı! - Son Dakika

Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!

30.06.2021 16:05
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!, System.String[]

Beyoğlu'nda restoranda çıkan kavganın ardından sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu. Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Ünlü oyuncunun Sedat Peker itirafı ise gündem oldu. İşte detaylar...

Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı.

"SİZİ VURDURACAĞIM"

Çalıkoğlu'nun eline mekanın mutfağından aldığı iki bıçakla mekan sahibi ve çalışanlara saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı, polisleri "Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

POLİS MEMURUNNU BELİNDEKİ SİLAHI ALDI

Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı. Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.

"SEDAT PEKER VİDEOSUNDA BENDEN BAHSETTİ"

Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.

POLİS MEMURUNA KAFA ATTI!

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı ifade edildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.

"SİZ DELİ MİSİNİZ?

Polis merkezindeki işlemleri devam eden ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, parmak izinin alınması için dışarı çıkartıldı. Bu sırada basın mensuplarına konuşan Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" dedi. Ayşegül Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi" diyerek tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar bugün savcılığa sevk edildi. (DHA-İHA)

Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı!

Ayşegül Çınar, Sedat Peker, Polis, Çınar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan Sedat Peker itirafı! - Son Dakika Magazin


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