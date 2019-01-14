Son Dakika Haberleri: Gözaltına Alınan Sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'ne Getirildi

Gözaltına Alınan Sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'ne Getirildi

1 saat önce

Gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'ne getirildiİSTANBUL - Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesine getirildi.

Gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL - Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesine getirildi.
Sanatçı Ferhat Tunç, dün gece Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Tunç, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne ifade vermek üzere getirildi. Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Tunç, "Dün saat 11.00'da aranıyorsunuz dediler ve geceyi gözaltında geçirdim. Şimdi buradayız. Açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu bende öğrenmiş olacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Bakırköy, Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa
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