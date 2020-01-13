Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı

6 saat önce

İstanbul'da bu sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı, System.String[]

İstanbul'da bu sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek bu sabah İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ propagandası yaptığı ve bu örgütü destekleyici mesajlar paylaştığı iddiası ile gözaltına alınan Tezel'in, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Ali Tezel, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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