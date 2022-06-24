Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş - Son Dakika
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Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş

24.06.2022 11:08

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri, şüphelinin ormandaki barakada kalan B.K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden B.K., çıkan tartışmada başına keserle vurduğu Ataoğlu'nu halıya sarıp, toprağa gömdüğünü söyledi.

Alanya'da emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Toprak altından dün çıkarılan cesedin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti. B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı.

HALIYA SARIP GÖMMÜŞ

B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.

YORUMLAR
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ALKÜ'den açıklama: 'Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır' ALKÜ'den açıklama: 'Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır' Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor
Kaynak: DHA

Ahmet Ataoğlu, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş - Son Dakika
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