Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Adak Sokak üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Daha sonra şüphelinin yakınları polis ekiplerine taş atmaya başladı. Taşın isabet etmesi sonucu bir polis memuru başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polis 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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