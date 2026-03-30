Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama - Son Dakika
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama

30.03.2026 02:12
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında kasada saklanan cep telefonlarının yanı sıra 8 bilgisayar, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ında aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama

Özkan Yalım, Operasyon, Polis, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Uşak Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 02:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama - Son Dakika
