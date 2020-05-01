"Gözaltına alınanlar Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır"

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve polise mukavemette bulunan DİSK üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grubun gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu iznin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir. Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu'na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak DİSK Genel Merkez binasındaki sendika yetkilileri tarafından çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir. Bütün bunlara rağmen Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır" denildi.

(İHA)