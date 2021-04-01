Gözaltına alındığında şarkı söyleyen abla cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika

KONYA'da eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartışırken tabancayla rastgele ateş açarak ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran (37), 'kardeşi kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltına alındığında şarkı söylemesiyle dikkat çeken Başaran, mahkemedeki son savunmasında ise "Eniştem Ebu Müslüm Kip ile ağabeyim Haydar Başaran arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. Tartışma sırasında ağabeyim belindeki silahı çıkarıp ateş etmek isterken müdahale ettim o sırada silahı ateşledi. Ablamı, ağabeyim vurdu" dedi.

Olay, 14 Mart 2020 tarihinde merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan Hüseyin Başaran, iddiaya göre evin penceresinde duran eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartıştığı sırada tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar eniştesi Ebu Müslüm Kip'in yanındaki ablası Bahtiyar Kip'in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde kalan Bahtiyar Kip, yaşamını yitirirken Hüseyin Başaran da gözaltına alındı.