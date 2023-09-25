Serbest kalan Muhammed Yakut tehditlerine devam ediyor - Son Dakika

Serbest kalan Muhammed Yakut tehditlerine devam ediyor

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:12

Seçim öncesi, sosyal medyada siyasi içerikli videolarıyla gündeme gelen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, serbest kaldıktan sonra konuk olduğu bir YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Seçim öncesi sosyal medyada paylaştığı siyasi içerikli videolarla gündem olan ve kırmızı bülten ile İnterpol tarafından aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. Uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Yakut, iki gün önce serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra bir YouTube kanalına konuk olan Yakut; Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

"ZAMANI GELİNCE HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

Açıklamasının devamında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mustafa Sarıgül'ün birlikte iş tuttuğunu da öne süren Yakut, "Zamanı gelince hepsini açıklayacağım" dedi.

Muhammed Yakut, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Serbest kalan Muhammed Yakut tehditlerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serbest kalan Muhammed Yakut tehditlerine devam ediyor - Son Dakika
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