Serbest kalan Muhammed Yakut tehditlerine devam ediyor

Seçim öncesi sosyal medyada paylaştığı siyasi içerikli videolarla gündem olan ve kırmızı bülten ile İnterpol tarafından aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. Uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Yakut, iki gün önce serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra bir YouTube kanalına konuk olan Yakut; Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

"ZAMANI GELİNCE HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

Açıklamasının devamında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mustafa Sarıgül'ün birlikte iş tuttuğunu da öne süren Yakut, "Zamanı gelince hepsini açıklayacağım" dedi.