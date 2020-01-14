Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı

6 saat önce

Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı, System.String[]

Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.


Belçika'da yaşayan Süryani gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi David Vergili haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Mardin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:40 
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