Son Dakika › Dünya › Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı
6 saat önce
Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.
Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.
Belçika'da yaşayan Süryani gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi David Vergili haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:40
Son Dakika Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi