Gözaltına alınmak istenirken polisi yaralayan firari tutuklandı - Son Dakika
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Gözaltına alınmak istenirken polisi yaralayan firari tutuklandı

23.07.2022 15:15
Gözaltına alınmak istenirken polisi yaralayan firari tutuklandı

GAZİANTEP'te, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunu yaralayan Yunus C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GAZİANTEP'te, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunu yaralayan Yunus C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz'da, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İşlediği bir suç nedeniyle yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Yunus C.'nin gizlendiği adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınmak istenen Yunus C., üzerindeki tabancayla polislere ateş açtı. Bir polis memuru, silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli ise kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gizlendiği adres saptanan Yunus C., özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınmak istenirken polisi yaralayan firari tutuklandı - Son Dakika

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