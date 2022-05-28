GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
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GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI

28.05.2022 20:39

BURSA'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı.

BURSA'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı. İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.?nın bir pansiyonda kaldığını belirledi. Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI

YORUMLAR
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Polise teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin aldı Polise teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin aldı Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAYIP KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI, VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika


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