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Gözaltında ölen Filistinli aktivistin ailesinden, soruşturma için "tarafsız komisyon" kurulması talebi - Son Dakika

Gözaltında ölen Filistinli aktivistin ailesinden, soruşturma için "tarafsız komisyon" kurulması talebi

17.07.2021 21:03
Gözaltında ölen Filistinli aktivistin ailesinden, soruşturma için

Gözaltındayken ölen Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ailesi, oğullarının ölüm nedeninin araştırılması için "tarafsız ulusal bir komisyon" kurulmasını talep etti.

Gözaltındayken ölen Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ailesi, oğullarının ölüm nedeninin araştırılması için "tarafsız ulusal bir komisyon" kurulmasını talep etti.

Benat'ın kardeşi Gassan Benat, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, suç siyasi iken ona sivil boyut kazandırma girişimlerini reddettiklerini belirtti.

Filistinli muhalif aktivistin ölüm nedeninin araştırılması için "tarafsız bir ulusal komisyon kurulması" çağrısında bulunan Benat, "1000 yıl sürse bile, adalet sağlanana kadar siyasi suikast dosyası açık kalacaktır." ifadesini kullandı.

Savunma heyeti üyesi avukat Gandi Rabai ise hukuki süreci başlattıklarını ve Benat'ın ölümüyle ilgili ulusal ve uluslararası bir hukuk ekibi oluşturmaya başlandığını kaydetti.

Rabai, bu suçu planlayan, emreden, uygulayan ve üzerini kapatmaya çalışanların adil ve caydırıcı cezaları almaları için yargılanmaları çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine sert eleştirileriyle tanınan aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi, Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

Filistin yönetimi, 1 Temmuz'da Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına almıştı.

Nizar Benat, Ramallah, Filistin, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözaltında ölen Filistinli aktivistin ailesinden, soruşturma için 'tarafsız komisyon' kurulması talebi - Son Dakika


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