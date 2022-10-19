Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi

19.10.2022 17:45
Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi

SAMSUN'da K.S., kasten yaralamadan gözaltındaki akrabası A.S.'ye adliyede börek içerisinde uyuşturucu getirdi.

SAMSUN'da K.S., kasten yaralamadan gözaltındaki akrabası A.S.'ye adliyede börek içerisinde uyuşturucu getirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen A.S.'ye, savcılıkta beklediği sırada, akrabası K.S. tarafından börek getirildi. Böreği vermek istediği sırada durumdan şüphelenen İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, poşetin içini kontrol etti. Böreğin arasına gizlenmiş uyuşturucuyu bulan ekipler, K.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan K.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Samsun Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement