Olay, öğlen saatlerinde Samsun Adliyesi 'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen A.S.'ye, savcılıkta beklediği sırada, akrabası K.S. tarafından börek getirildi. Böreği vermek istediği sırada durumdan şüphelenen İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, poşetin içini kontrol etti. Böreğin arasına gizlenmiş uyuşturucuyu bulan ekipler, K.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan K.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Samsun Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi - Son Dakika

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