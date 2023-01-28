Gözaltındaki annesine köfte ekmek arasında uyuşturucu getirdi - Son Dakika
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Gözaltındaki annesine köfte ekmek arasında uyuşturucu getirdi

28.01.2023 20:57

İstanbul Fatih'te Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadının kızı, akılalmaz bir işe kalkıştı. Erkek arkadaşıyla birlikte nezaretteki annesine köfte ekmek getirdiğini söyleyen kadından şüphelenen polisler haklı çıktı. Polisler, ekmeğin arasını açınca alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu bulurken, 4 kişi tutuklandı.

Gözaltındaki annesine köfte ekmek arasında uyuşturucu getirdi
İSTANBUL - Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki Polis Merkezi'nde 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan kadına, kızı ve yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından getirilen köfte ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi'nde 24 Ocak günü saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek şahıs uyuşturucu madde temin etme girişiminde bulundu. Gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltındaki annesine köfte ekmek arasında uyuşturucu getirdi - Son Dakika

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