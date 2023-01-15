Gözaltındaki arkadaşına simit içinde uyuşturucu götürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gözaltındaki arkadaşına simit içinde uyuşturucu götürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

15.01.2023 21:04
Gözaltındaki arkadaşına simit içinde uyuşturucu götürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltında bulunan arkadaşlarına simit içinde uyuşturucu hap götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltında bulunan arkadaşlarına simit içinde uyuşturucu hap götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan C.K'yi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürerken ziyarete geldiklerini belirten arkadaşları B.Y. ve A.D, poşet içerisinde simit getirdi. İki kişi, görevli polis memuruna arkadaşları C.K'ye verilmesi için poşeti teslim etti.
Polis, hareketlerinden şüphelendiği iki kişinin getirdiği simit içerisinde uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan A.D. ve B.Y hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı, yaşı küçük A.D. Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.Y. serbest bırakıldı, yaşı küçük A.D. adliyeye sevk edildi.
Zanlı A.D. çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltında bulunan C.K'nin ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltındaki arkadaşına simit içinde uyuşturucu götürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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